Ex-topman McDonald's betaalt 105 miljoen dollar terug

Steve Easterbrook, de ontslagen ex-topman van McDonald's, betaalt 105 miljoen dollar terug aan de fastfoodketen. Hij werd in 2019 ontslagen nadat was gebleken dat hij een seksuele relatie had met een personeelslid.

Eastbrook bekende de affaire destijds, maar na zijn ontslag bleek dat hij met meerdere werknemers van het bedrijf seksuele verhoudingen had gehad. McDonald's kwam daar pas achter na een anonieme tip.

Bij een onderzoek naar zijn e-mailverkeer vond het bedrijf "tientallen foto's en video's van naakte en halfnaakte vrouwen, sommige seksueel expliciet, waaronder ook beelden van medewerkers van McDonald's".

Excuses

De ceo kreeg in 2019 een ontslagvergoeding mee van 40 miljoen dollar, maar toen duidelijk werd dat hij had gelogen sleepte het bedrijf Eastbrook voor de rechter. Uiteindelijk werd een schikking getroffen waar de terugbetaling van 105 miljoen dollar een onderdeel van is.

"Tijdens mijn aanstelling als ceo heb ik nagelaten de waarden te beschermen die McDonald's vertegenwoordigt en mijn verantwoordelijkheden te nemen als leider van het bedrijf", zegt Easterbrook in een verklaring van de fastfoodketen. "Ik bied mijn excuses aan aan mijn ex-collega's, de raad van bestuur, de franchisehouders en de leveranciers".