Oranje treft België, Polen en Wales in groepsfase Nations League

Het Nederlands elftal is tijdens de loting voor de derde editie van de Nations League ingedeeld in een groep met België, Polen en Wales. De eerste vier poulewedstrijden staan gepland tussen 2 en 14 juni, de laatste twee in september.

Oranje wist de Derby der Lage Landen in 1997 voor het laatst in zijn voordeel te beslissen. Toen werd er met 3-1 gewonnen van de Belgen.

Bondscoach Louis van Gaal verheugt zich op de confrontatie met de zuiderburen. "Dat vind ik fantastisch. België heeft een kwalitatief sterk team, zij zijn voor ons een goede graadmeter."

Opnieuw tegen Polen

Vorig jaar trof Oranje de Polen ook in de Nations League. In de groepsfase werden beide wedstrijden door Nederland gewonnen, met 1-0 en 1-2. Tegen Wales ging het in de voorgaande acht ontmoetingen geen enkele keer fout.

Van Gaal is blij met de krachtmetingen. "De Nations League is de beste competitie die er is, omdat het in niveaus is opgedeeld. We hoeven nu niet tegen Jut en Jul-landen te voetballen. We kunnen ons meten met toplanden. Eigenlijk zouden de EK- en WK-kwalificatiecampagnes ook zo opgebouwd moeten worden."