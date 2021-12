Europees Geneesmiddelenbureau: coronapil Pfizer mag voorlopig gebruikt worden

Covidpatiënten in lidstaten van de EU mogen de coronapil Paxlovid van Pfizer alvast gebruiken voor de bestrijding van coronaklachten. Dat heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) besloten. Het middel zit nog in de procedure van definitieve goedkeuring, maar in afwachting daarvan mag het alvast worden ingezet.

"Dit middel wordt nu niet direct in Nederland ingezet", reageert Leon van den Toorn. Hij is longarts en voorzitter van het expertiseteam van de Federatie Medisch Specialisten dat betrokken is bij de behandelrichtlijnen voor coronapatiënten. "Het middel is nog niet beschikbaar in Nederland en we weten er nog te weinig over om het aan te bevelen of te ontraden."

Hij noemt de virusremmer interessant. "Tegelijkertijd zijn er nog belangrijke vragen. Wie hebben precies baat bij deze middelen? Hoe ga je ze toedienen? Wij willen de onderzoeksgegevens zien en kunnen op basis daarvan adviseren", vertelt Van den Toorn.

Niemand overleden

De EMA baseert het advies op tussentijdse resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd met besmette mensen die niet in het ziekenhuis lagen. Allen waren ongevaccineerd en hadden onderliggend lijden, waardoor ze volgens de EMA kans hadden om ernstig ziek te worden.

De controlegroep kreeg het medicijn binnen vijf dagen na de start van de symptomen die corona veroorzaakt. In deze groep is niemand overleden en er belandde minder mensen in het ziekenhuis, meldt het EMA. Bij de groep die een placebo kreeg, zijn tien mensen overleden.

Niet voor zwangere vrouwen

Het middel van Pfizer is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest op covid-19 en bij een risicogroep horen. Pfizer claimde in november dat gebruik van de pil de kans op een ziekenhuisopname met 89 procent vermindert. Paxlovid wordt door het EMA niet geadviseerd voor zwangere vrouwen. Borstvoeding moet onderbroken worden als het medicijn wordt genomen.

Farmaceut Merck, in Europa actief onder de naam MSD, heeft ook een coronapil. Die zou eveneens voorkomen dat coronapatiënten ernstig ziek worden en overlijden. Molnupiravir moet ook nog definitief worden goedgekeurd door het EMA. Het mag wel al gebruikt worden door de Europese lidstaten, meldt NRC.