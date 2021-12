Spannende avond in Zeewolde: gemeenteraad besluit over datacenter Facebook

Het gaat erom spannen vanavond: zegt de gemeenteraad van Zeewolde ja of nee tegen een megadatacenter van Facebooks moederbedrijf Meta? Al weken is er een verhit debat gaande. Nu ligt de keus bij negentien raadsleden, die er ook voor kunnen kiezen om het besluit uit te stellen. De vergadering is om 19.00 uur begonnen. Hoe laat er een besluit valt is niet te zeggen. Wel lijkt de PvdA/GroenLinks-fractie (2 zetels) de doorslag te kunnen geven. Het is al duidelijk dat Leefbaar Zeewolde (5 zetels) en de ChristenUnie (3 zetels) tegen zijn. PvdA/GroenLinks, waarvan de partijleden in meerderheid tegen zijn volgens de fractievoorzitter, zegt vanavond pas een besluit te nemen. Als die fractie tegenstemt, is het 10 tegen en 9 voor. Demonstranten voor het gemeentehuis Ook demonstranten zijn op de raadsvergadering afgekomen. Rond 18.30 uur waren er boeren met trekkers, die zijn inmiddels weer vertrokken. De grond waar het datacenter moet komen, is vruchtbare landbouwgrond. Verder is milieu-organisatie Extinction Rebellion aanwezig, die maandag al het gemeentehuis bezette. Het totale aantal demonstranten dat er was, is niet duidelijk. Naar schatting gaat het om tientallen mensen. Dit zijn verschillende video's van hoe de avond in Zeewolde verloopt:

De raad beslist niet letterlijk over de komst van het datacenter, maar of het bestemmingsplan van het gebied waar zal worden gebouwd ('Trekkersveld IV') wordt aangepast. Als de wijziging wordt aangenomen, brengt dat de komst van het datacenter een flinke stap dichterbij. De gemeente hoopt op een akkoord van de gemeenteraad. Wethouder Egge Jan de Jong heeft zich opgeworpen als dé voorvechter van het datacenter. Zijn boodschap is dat Facebooks hyperscale - zoals het in jargon heet - een trits voordelen heeft.

Zo levert het de gemeente miljoenen euro's op aan onroerendezaakbelasting (hoeveel precies is nog onduidelijk) en is de belofte dat Facebook geld zal steken in de gemeenschap (hoeveel is niet bekend). Ook moet het werkgelegenheid opleveren (de vraag is nog wel hoeveel banen en naar wie het werk gaat) en tenslotte is de belofte dat het datacenter ook een nog te aan te leggen warmtenet gaat voeden. Of dit kan, wordt nog onderzocht. Gevolgen energietransitie Tegelijkertijd betekent het datacenter ook iets voor de energietransitie. Het wil gebruikmaken van groene stroom. De NOS meldde gisteren dat het energieverbruik vergelijkbaar is met 460.000 huishoudens of het jaarlijkse verbruik van de NS. Dit betekent een extra energievraag die gelijkstaat aan 115 windmolens of veertien vierkante kilometer aan zonnepanelen. In deze video legt verslaggever Thomas Spekschoor uit hoeveel energie het geplande datacenter verbruikt:

Zoveel stroom verbruikt het megadatacenter van Meta straks - NOS

Ondertussen is op landelijk niveau het besef ontstaan dat dit soort besluiten niet aan de lokale politiek overgelaten kan worden. Dat is een draai: voormalig minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken was juist van mening dat over dit soort datacentra op lokaal en regionaal niveau moet worden besloten. Genoemd in regeerakkoord In het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord staat dat dergelijke megadatacenters "een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde". Het plan van het aankomende kabinet is om de landelijke regie en criteria aan te scherpen. Er wordt rekening mee gehouden dat dit een rol kan gaan spelen tijdens de raadsvergadering vanavond. Als de raad instemt, is de zaak nog niet rond. Een deel van de grond is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en dat heeft randvoorwaarden gesteld. Het is aan Zeewolde om te laten zien dat hieraan kan worden voldoen. Ook loopt er nog een vergunningsaanvraag en kan er uiteindelijk beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Verslaggever Thomas Spekschoor is ter plaatse in Zeewolde:

Als je de eerste insprekers hoort, hoe vernietigend hun commentaren zijn, dan lijkt het me als gemeenteraadslid buitengewoon moeilijk om voor de komst van het datacentre te stemmen, zeker een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen — Thomas Spekschoor (@TBspekschoor) December 16, 2021