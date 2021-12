Gemeenteraad Zeewolde stemt voor komst datacenter Facebook

Met het besluit van de raad is de zaak nog niet rond. Een deel van de grond is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en dat heeft randvoorwaarden gesteld. Het is aan Zeewolde om te laten zien dat hieraan kan worden voldoen. Ook loopt er nog een vergunningsprocedure en kan er uiteindelijk beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Tijdens de avond werd meerdere keren geconstateerd dat de druk en de aandacht de afgelopen weken vanuit de landelijke politiek en de media erg groot waren geweest. De raadsleden stelden dat ze wel degelijk goed in staat zijn om te oordelen over het bestemmingsplan, ondanks het complexe dossier.

Uiteindelijk was het de fractie PvdA/GroenLinks die de doorslag gaf en voor stemde. Opvallend is dat GroenLinks-leider Klaver vanavond in Op1 die keuze "buitengewoon dom" noemde.

De avond werd getekend door een opvallende tweedeling. Aan de ene kant burgers - boeren en milieuactivisten - die in een demonstratie buiten hun onvrede lieten horen en dertien insprekers die allemaal tegen waren. Daartegenover stond een meerderheid van de raad, die er wél van overtuigd is dat de komst van het datacenter goed is voor de gemeenschap.

De raad besloot feitelijk niet over de komst van het datacenter, maar of het bestemmingsplan van het gebied waar zal worden gebouwd ('Trekkersveld IV') wordt aangepast. Nu de wijziging is aangenomen, brengt dat de komst van het datacenter een flinke stap dichterbij.

Wethouder Egge Jan de Jong had zich vooraf al opgeworpen als dé voorvechter van het datacenter. Zijn boodschap is dat Facebooks hyperscale - zoals het in jargon heet - een trits voordelen heeft. Een die dus door raadsleden is omarmd.

Zo levert het de gemeente miljoenen euro's op aan onroerendezaakbelasting (hoeveel precies is nog onduidelijk) en is de belofte dat Facebook geld zal steken in de gemeenschap (hoeveel is niet bekend). Ook moet het werkgelegenheid opleveren (de vraag is nog wel hoeveel banen en naar wie het werk gaat) en tenslotte is de belofte dat het datacenter ook een nog te aan te leggen warmtenet gaat voeden. Of dit kan, wordt nog onderzocht.

Gevolgen energietransitie

Tegelijkertijd betekent het datacenter ook iets voor de energietransitie. Het wil gebruikmaken van groene stroom. De NOS meldde gisteren dat het energieverbruik vergelijkbaar is met dat van 460.000 huishoudens of de NS. Dit betekent een extra energievraag die gelijkstaat aan 115 windmolens of 14 vierkante kilometer aan zonnepanelen.

In deze video legt verslaggever Thomas Spekschoor uit hoeveel energie het geplande datacenter verbruikt: