Badmintonner Caljouw bereikt kwartfinales op WK

Badmintonner Mark Caljouw heeft zich op de WK in Huelva geplaatst voor de kwartfinales. De 26-jarige Arnhemmer was in de derde ronde met 22-20, 21-12 te sterk voor Brian Yang. Bij de laatste acht treft hij de Indiër Srikanth Kidambi, de voormalige nummer één van de wereld.

Caljouw, nummer 28 van de wereld, had de dertien plekken lager staande Canadees Yang vorig jaar al eens ontmoet en toen won hij in twee games.

Achterstand

Dit keer moest onze landgenoot in de eerste game een achterstand wegwerken. Maar toen die eenmaal binnen was, ging de rest vanzelf.

Voor Caljouw was het halen van de derde ronde op de wereldkampioenschappen al een unicum. In 2017 reikte hij tot de tweede ronde, maar in 2018 en 2019 strandde hij direct bij de eerste horde.

Eerder dit jaar reikt Caljouw tot de achtste finales op de Olympische Spelen. Caljouw, die zijn groep als winnaar afsloot, was de eerste Nederlandse enkelspeler op de Spelen sinds 1996.