Ten Hag ziet Rensch uit dal klimmen: 'Klassieker tegen Feyenoord kan helpen'

"Ik ga uit van een superscherp elftal. Dat ze de boodschap van zondag begrepen hebben." De woorden waarmee Erik ten Hag zijn persconferentie richting de kraker tegen Feyenoord afsluit, laten weinig ruimte voor onduidelijkheid. Het gebrek aan wilskracht dat Ajax tegen AZ tentoonspreidde, moet iets eenmaligs zijn. Ajax ging afgelopen zondag in eigen huis onderuit en gaf daarmee de koppositie in de eredivisie uit handen. Ten Hag gaf na afloop aan zich te hebben geërgerd aan zijn ploeg. "Ik was heel erg boos dat we niet de discipline opbrachten, de regels niet nakwamen", moppert de trainer vier dagen later. "Dat gold voor heel veel spelers. Dat vond ik echt heel erg slecht, dat mag niet gebeuren. Dat is Ajax-onwaardig, wat we daar deden. Die goals gaven we ze op een presenteerblaadje."

Het was niet voor het eerst dat Ajax tegenviel in een eredivisiewedstrijd, waar de regerend kampioen het in de Champions League wel steevast kon opbrengen vol gas te gaan. Ten Hag noemt het "een punt van aandacht". "Dat de wilskracht op bepaalde momenten ontbreekt is niet goed, daar moeten we mee aan de slag. Dat is ook de job van de trainer, om de juiste mentaliteit in de ploeg te krijgen. Maar je moet ook de juiste karakters hebben, die dat omarmen." Nieuwe kans Rensch Eén van de spelers die tegen AZ door het ijs zakte was Devyne Rensch. Gelukkig voor de jonge rechtsback krijgt hij zondag waarschijnlijk wederom een kans in de startopstelling, achter de naam van concurrent Noussair Mazraoui staat namelijk een groot vraagteken.

Devyne Rensch viel, net als veel ploeggenoten, tegen tegen AZ - ANP

Mazraoui ontbrak tegen AZ vanwege een blessure en de kans dat hij in De Kuip van de partij is, is volgens Ten Hag klein: "Ik heb ernstige twijfels." Entree, Devyne Rensch. De 18-jarige Oranje-international maakte dit seizoen tot nu toe weinig indruk, maar Ten Hag ziet dat het steeds beter gaat. "Ik zie weer dingen die ik vorig jaar ook bij hem zag, dat is de Rensch die we graag willen zien En niet de behoudende Rensch die we tegen AZ hebben gezien." "Vorig jaar was hij heel onbevangen. Dat zie je vaker: een speler komt snel, maar dan wordt het wat minder. Hij is nu bezig zich daaraan te ontworstelen. De wedstrijd van zondag kan daarbij helpen."