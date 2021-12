Debutant Landman niet onder de indruk van 'Ally Pally', simpel naar tweede ronde

Voor een man die zelf nooit had gedacht het WK te halen heeft darter Chris Landman zichzelf nog maar eens verrast door in de eerste ronde overtuigend te winnen van de Engelsman Scott Mitchell, 3-0. De 40-jarige Landman, die nog nooit een groot televisietoernooi speelde bij dartsbond PDC en zelfs niet terug te vinden is op de PDC-ranglijst, plaatste zich begin november via een kwalificatietoernooi in Leeuwarden onverwachts voor het WK in Alexandra Palace. Daar won hij onder meer van Niels Zonneveld, die vorig jaar nog op het WK stond, en oud-wereldkampioenen bij dartsbond BDO Jelle Klaasen en Christiaan Kist. Geen zenuwen Tegen Mitchell, in 2015 winnaar van het BDO-WK en net als Landman debutant bij het PDC-WK, had Landman geen last van zenuwen. Hij begon erg sterk met hoge scores en een break in de eerste leg. De eerste set ging dan ook met 3-0 naar de Nederlander. Daarbij moet wel gezegd dat hij flink werd geholpen door missers van Mitchell. De Engelsman miste zijn eerste acht pijlen op een dubbel.

WK dartsbond WDF uitgesteld Het WK van dartsbond WDF, dat wordt gehouden in de legendarische Lakeside Country Club, is uitgesteld naar april. Het toernooi, dat na het failliet van dartsbond BDO een doorstart kent in Frimley Green, stond van 1 tot en met 9 januari op het programma. Vanwege de onzekerheid rondom de coronapandemie heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen. Aan het toernooi doen zes Nederlanders mee.

In de tweede set trok Landman zijn goede spel door en Mitchell bleef zijn kansen maar missen. Dit keer kreeg hij vier kansen om een leg te pakken, maar geen enkele pijl op een dubbel viel in het bord. Landman trok zich nergens wat van aan en won ook deze set met 3-0.