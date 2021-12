Geen Nederlandse medailles op eerste dag WK kortebaan, wereldrecord Haughey

De Nederlandse mannenploeg, bestaande uit Stan Pijnenburg, Thom de Boer, Nyls Korstanje en Jesse Puts, greep eveneens net naast een podiumplaats. Puts, die als laatste te water ging, had nog een flinke inhaalrace in petto, maar kwam net tekort. Het goud ging naar de Rusland. De Italianen veroverden het zilver, voor de Amerikanen.

Europees kampioene Steenbergen kwam er niet aan te pas in de finale. Zij tikte aan als zevende in een tijd van 1.54,32.

Live bij de NOS

