AZ en Fortuna blazen oefenwedstrijd af na coronabesmetting

De oefenwedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard, die donderdagmiddag zou worden gespeeld, gaat niet door. Bij Fortuna Sittard is een speler positief getest op het coronavirus, waardoor het duel uit voorzorg is afgelast.

De afgelasting is een tegenvaller voor AZ, dat zich voorbereidt op het duel met Viktoria Plzen van komende woensdag in de eerste voorronde van de Champions League.

"Het is jammer dat we nu niet kunnen oefenen tegen Fortuna", reageert trainer Arne Slot. "We waren blij dat Fortuna in deze belangrijke fase bereid was om tegen ons te spelen. Maar we willen geen risico nemen."

De club gaat op zoek naar een nieuwe tegenstander voor een oefenduel op vrijdag. Van de vorige vijf oefenwedstrijden verloren de Alkmaarders er vier.

Meer coronabesmettingen

De afgelopen weken zijn bij meer eredivisieclubs coronabesmettingen geconstateerd, onder meer bij ADO Den Haag, Sparta, Willem II en Feyenoord.