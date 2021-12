Minister lag wakker van aankoop Rembrandt: 'Het was nu of nooit'

Minister Van Engelshoven heeft wakker gelegen van de aankoop van De Vaandeldrager. Ze worstelde vooral met de timing, "maar het was nu of nooit", zei ze vanmorgen in een debat met de Tweede Kamer. Volgens haar is het schilderij van Rembrandt de "ontbrekende schakel" in de Nederlandse kunstcollectie.

De Kamer lijkt akkoord te gaan met de aanschaf van het 400 jaar oude topstuk, waarover vanavond wordt gestemd. Maar bijna alle partijen hebben grote moeite met het tijdstip. Ook de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 worstelen met de grote uitgave, midden in de coronacrisis.

VVD-Kamerlid Van Strien noemde de timing "ronduit beroerd". CDA-Kamerlid Werner beaamde dat het in crisistijd "wrang" kan overkomen. Wuite van D66 zei dat ze het, na haar aanvankelijke enthousiasme, ook moeilijk vond om "in de huidige context" over de aanschaf van zo'n kostbaar schilderij van Rembrandt te besluiten.

Rationeel afwegen

"Straks hebben we wel een schilderij", zei GroenLinks-Kamerlid Westerveld, "maar hebben we geen culturele sector meer." De Hoop van de PvdA voegde daaraan toe dat het in crisistijd "onrechtvaardig" aanvoelt om wel de beurs te trekken voor een schilderij uit 1636 en niet eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor de mensen in de culturele sector die het nu moeilijk hebben.

Van Engelshoven heeft begrip voor die kritiek. "Ik kan me het gevoel voorstellen, maar het is mijn taak om dingen rationeel af te wegen", zei ze. Ze wees erop dat het twee eeuwen geleden was dat deze Rembrandt voor het laatst in de verkoop kwam en dat er signalen waren dat er particuliere kapers op de kust waren. Ze vreesde dat Nederland nog eens tweehonderd jaar zou moeten wachten op een nieuwe kans.