WOB-blog: volg hier de resultaten van corona-informatieverzoeken

E-mail RIVM: 'UK-strategie' In onderstaande interne e-mail van het RIVM van 14 maart 2020 staat: "De beste strategie is inderdaad zo hoog mogelijk als capaciteit toelaat, niet zo laag mogelijk. Dat gaan we expliciet maken." Het "voordeel" van deze "UK-strategie" zou zijn, zo staat in de mail, hoogstwaarschijnlijk opgesteld door een RIVM-modelleur, dat op deze manier "herd immunity" (kudde-immuniteit) zou worden opgebouwd: "Voordeel is dat als je de teugels los moet laten en al te veel mensen de infectie hebben doorgemaakt, je niet meer gelijk naar de rode curve schiet vanwege opgebouwde herd immunity."

WOB RIVM maart 2020 - Nieuwsuur

In de mail staat ook dat er contact is geweest met "mensen betrokken bij UK-strategie". In het Verenigd Koninkrijk "wordt ook deze strategie aangehouden", zo schrijft de RIVM-medewerker. De namen van deze Britse betrokkenen heeft het ministerie zwartgelakt. Nieuwsuur vroeg het RIVM om een reactie op bovenstaande e-mail. Wat wordt hier precies bedoeld met "beste strategie" en "zo hoog mogelijk als capaciteit toelaat", om op die manier "herd immunity" op te bouwen?

RIVM reactie 3 december - Nieuwsuur

Het instituut laat 3 december 2021 weten dat de mail "geen advies of evaluatie" betreft van de "voordelen en nadelen van een bestrijdingsstrategie", maar slechts een "gedachtewisseling" is "over de allereerste modelresultaten". De term "beste" refereert volgens het RIVM aan "de beste strategie om mee te nemen in de berekeningen, waarbij het aantal IC-opnames zo groot is als de capaciteit toelaat".

E-mail RIVM: 'R iets beneden 1 en hoger dan de 0 te houden' In een mail van het RIVM van 8 maart 2020 stelt een medewerker voor om in een notitie op te nemen dat "een doel is transmissie te remmen en niet te stoppen, dus het reproductiegetal iets beneden 1, en hoger dan de 0 te houden". Het reproductiegetal is de factor R die laat zien hoe snel corona zich verspreidt.

WOB RIVM maart 2020 - Nieuwsuur

E-mail ministerie OC&W: 'je modelleert op je maximale ic-capaciteit' In een interne e-mail van 16 maart 2020, gericht aan toenmalig ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, staat een verslag van de ICCB (Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing). Daarin staat over het door Nederland gekozen scenario van 'maximaal controleren': "je modelleert op je maximale IC-capaciteit [...] Laveren van IC-grens/beschikbare bedden én isoleren van kwetsbare groepen. Economie is dan op waakvlam en je bouwt wel immuniteit op." Dit zou nog verschillende maanden gaan duren: "tot circa september".

WOB OC&W Nieuwsuur scholen - Nieuwsuur

Opnieuw wordt naar Groot-Brittannië verwezen, die op dezelfde lijn zou zitten als Nederland. Ook wordt op "Scandinavische landen" gewezen, vermoedelijk gaat het hier in ieder geval om Zweden, en wellicht ook over Denemarken dat aanvankelijk de strategie van groepsimmuniteit aanhield (Maar deze vervolgens weer expliciet verliet. Volgens premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge heeft Nederland van begin af aan altijd dezelfde strategie gevolgd). Bovenstaande e-mail is verstrekt na een WOB-verzoek bij het ministerie van OC&W.

Notitie OC&W: 'afgeleid' beleidsdoel In een vrijgegeven document van het ministerie van OC&W van 18 maart 2020 staat in een terugkoppeling over het IAO (Interdepartementaal Afstemmingsoverleg) dat het ministerie van Volksgezondheid het beleidsdoel benadrukt "in volgorde van belang": "1. zorgcapaciteit niet overbelasten, 2. kwetsbare groepen beschermen, 3. afgeleid: dan ontstaat er langzaam een groepsimmuniteit". Als vierde en laatste beleidsdoel wordt de ontwikkeling van een vaccin genoemd.

WOB Nieuwsuur maatregelen scholen - Nieuwsuur

Notulen VWS: 'op geleide van opnames het virus controleren' In notulen van een "dagelijkse wrap up" van het ministerie van Volksgezondheid, van 6 april 2020, gaat het over een "gecontroleerde" exitstrategie. Er staat: "Het kader is besproken dat de zorgcapaciteit niet overvraagd wordt. Op geleide van opnames het virus controleren."

WOB gecombineerde overleggen VWS april 2020 - Nieuwsuur

Reactie RIVM op andere WOB-stukken Het RIVM wil alleen reageren op de mail die Nieuwsuur als eerste voorlegde, die van 14 maart 2020. Die reactie was een "uitzondering", zo benadrukt een woordvoerder van het instituut. Op andere stukken die zullen vrijkomen via de WOB zal het RIVM niet meer reageren. Het RIVM laat weten op de hoogte te zijn dat de komende tijd meer informatie wordt vrijgegeven, en zegt dat een "prima zaak" te vinden. Het instituut begrijpt ook dat de "behoefte bestaat of zal ontstaan" aan een reactie van het RIVM op die stukken: "de documenten zijn tenslotte zonder duidelijke context of inhoudelijke samenhang openbaar gemaakt". Maar, schrijft het instituut: "Het in behandeling nemen van vragen voor nadere toelichting trekt een te grote wissel op de tijd van onze inhoudelijke experts." Wel wil het RIVM reageren als een journalist dat van de openbaar gemaakte bronnen gebruik maakt "eigenstandig een analyse of verhaal maakt" - dan kan het instituut "op het geheel reageren".