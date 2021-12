Rutte over feest Amalia: Oranjes zijn ook mensen die fouten maken

Dat er op het verjaardagsfeest van kroonprinses Amalia te veel gasten waren, laat volgens demissionair premier Rutte zien "hoe we in Nederland allemaal af en toe worstelen met de coronaregels". "Het zijn ook mensen, we maken allemaal fouten", zei hij op vragen van verslaggevers.

Volgens Rutte heeft de koninklijke familie "ongelooflijk zijn best gedaan om het netjes te regelen, maar heeft men achteraf geconstateerd dat het toch niet goed is gegaan". Het advies is om thuis, binnen of buiten, niet meer dan vier gasten te ontvangen. Voor het feest in de tuin van Paleis Huis ten Bosch waren 21 mensen uitgenodigd.

Geen patroon

De premier ontkende dat de Oranjes zich verheven voelen boven het volk door zich niet aan de regels te houden. Het is niet de eerste keer dat de familie van de koning de coronavoorschriften overtreedt. Zo gingen ze vorig jaar op vakantie naar Griekenland, terwijl het advies was om niet te reizen. De familie brak de reis af onder druk van de negatieve publiciteit.

Toch is er volgens Rutte geen sprake van een patroon: "Dat zijn veel te zware woorden."

Bekijk hier de reactie van Rutte: