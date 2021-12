Vogels verdringen ABBA en Mariah Carey uit Australische album top-5

"Het is echt ongelooflijk dat we Michael Bublé, Mariah Carey en een heleboel andere echt beroemde artiesten uit de top-5 houden", zei Anthony Albrecht tegen ABC News. Hij is een van de oprichters van The Bowerbird Collective, dat uit wetenschappers, musici en natuurbeschermers bestaat.

"Aan de andere kant is het niet zo'n verrassend, omdat ik denk dat Australiërs zich nu veel beter bewust zijn van de milieucrisis die unieke en ongelooflijke soorten treft voor wie Australië ook een thuis is.

De opnamen komen uit het archief van natuurbeschermer David Stewart die gedurende 40 jaar tot in de meest afgelegen delen van Australië vogelgeluiden opnam. Zijn archief bevat duizenden opnamen. Voor sommige vogels lag hij urenlang in de bossen om een enkel piepje op te vangen.

De opbrengst van het album gaat naar een organisatie die vogels beschermt.