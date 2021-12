De uitzending van 16 december

Kamer debatteert over regeerakkoord

Na de presentatie van het coalitieakkoord, gisteren, debatteert de Tweede Kamer vandaag over het eindverslag van de informateurs. Ook de inhoud van het regeerakkoord zal besproken worden. Politiek duider Arjan Noorlander volgt het debat en praat ons bij.

De oppositie uitte gisteren al stevige kritiek op het akkoord. Kamerleden veroordelen vooral de miljardenbezuiniging op de zorg. Hoe terecht is die kritiek? We spreken met mensen in de zorg.