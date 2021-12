Zware tyfoon aan land in de Filipijnen, 98.000 mensen geëvacueerd

Het Filipijnse weerbureau zegt dat tyfoon Rai, die lokaal ook wel Odette wordt genoemd, windsnelheden van 195 kilometer per uur bereikt. Uitschieters van maximaal 270 kilometer per uur zijn ook mogelijk. De Filipijnse overheid waarschuwt voor vloedgolven en wateroverlast. Volgens de regering is het een van de zwaarste tyfonen die het land dit jaar meemaakt.

De tyfoon kwam aan land op Siargao, een eiland in het oosten van de Filipijnen. Militairen en de kustwacht hielpen inwoners die er door het opkomende water vastzaten. Volgens het nationale crisisteam zijn er tot nu toe geen slachtoffers of grote schade gemeld.

In de Filipijnen zijn meer dan 98.000 mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Rai die aan land is gekomen. Zo'n 10.000 dorpen in de republiek in Zuidoost-Azië liggen op de route die de tyfoon de komende dagen naar alle waarschijnlijkheid gaat afleggen.

Naast de evacuatie van de bijna honderdduizend inwoners, zijn ook vluchten geannuleerd en is het transport over zee stilgelegd. Scholen en bedrijven in de kwetsbaarste gebieden zijn gesloten.

Afstand houden lastig

Ook de vaccinatiecampagne is in sommige delen van de Filipijnen door de tyfoon stilgelegd. De republiek is zwaar geraakt door de pandemie, met in totaal 2,8 miljoen bevestigde besmettingen en meer dan 50.000 doden.

Dat geëvacueerde inwoners geen afstand kunnen houden in de evacuatiecentra is onvermijdelijk, zegt de gouverneur van de oostelijke provincie Samar. "We proberen wel evacuees per familie te clusteren", zei hij tegen persbureau AP.