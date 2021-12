Voor tweede jaar op rij geen NK veldrijden, maar wielerbond zoekt nog alternatief

Voor het tweede jaar op rij gaan de Nederlandse kampioenschappen veldrijden in Zaltbommel niet door. In verband met de huidige coronamaatregelen en het verlengen van de lockdown kunnen de NK niet plaatsvinden in het weekend van 8 en 9 januari 2022. Zaltbommel heeft daarom besloten de organisatie terug te geven aan de KNWU.

"Het is heel zuur, want na 2021 is het nu ook de editie van 2022 waar een streep doorheen gaat vanwege corona", aldus Robert Schimmer, voorzitter van wedstrijdorganisatie in Zaltbommel. "We kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor de actuele situatie, want binnen de restricties is een NK helaas niet toegestaan en niet mogelijk."

Andere locatie

Wielerbond KNWU heeft alle begrip voor de beslissing. "Al het harde werk is echter niet voor niets, want de plannen kunnen volgend jaar weer uit de kast in Zaltbommel." Toch bekijkt de KNWU of er mogelijkheden zijn om de NK met een andere organisatie en op een andere locatie alsnog te laten plaatsvinden in 2022.

De nationale titels van het laatste veldritseizoen werden in januari 2020 verdeeld in Rucphen. Ceylin del Carmen Alvarado pakte het goud bij de vrouwen, terwijl Mathieu van der Poel de titel bij de mannen voor zich opeiste.