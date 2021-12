Definitief geen Spelen voor Nederlandse curlingmannen

De Nederlandse curlingmannen gaan definitief niet naar de Olympische Winterspelen in Peking. De ploeg van skip Wouter Gösgens had bij het olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden moeten winnen van het al geplaatste Noorwegen, maar Oranje ging met 8-5 onderuit.

Na drie opeenvolgende nederlagen wist Nederland al dat het voor een schier onmogelijke opgave stond om de nummer zes van de Spelen in Pyeongchang te verslaan. De Noren hadden in Leeuwarden al hun zeven voorgaande duels gewonnen en ook tegen Nederland ging het vrij soepel voor de Scandinaviërs.

Na het derde end had Noorwegen een 3-0 voorsprong te pakken, waarna Oranje in het vierde end wat terug deed door twee punten te maken. Noorwegen won het vijfde end met 2-0, waarna de voorsprong niet meer in gevaar kwam.

Nederland staat na twee zeges en vijf nederlagen gedeeld zesde in de poule. Om nog kans te maken op een olympisch ticket, moest in de groepsfase minimaal een plek bij de eerste vier worden bemachtigd.

Oranje sluit later vandaag (19.00 uur) het OKT af met een wedstrijd tegen Zuid-Korea.