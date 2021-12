Mercedes ziet af van beroep, Verstappen definitief wereldkampioen

Het Formule 1-team van Mercedes gaat niet in beroep tegen de uitslag van de Grote Prijs van Abu Dhabi. Dat betekent dat Max Verstappen zich definitief wereldkampioen mag noemen. De renstal van Lewis Hamilton diende na de race van zondag twee protesten in die door de stewards werden verworpen. Daarna kondigde Mercedes aan dat het zich beraadde op verdere stappen. De renstal kon tot uiterlijk donderdag 19.00 uur in beroep gaan. De Duitse renstal ziet daar nu van af. "We zijn blij met de beslissing van de FIA om een commissie aan te stellen die grondig onderzoek gaat doen naar wat er gebeurd is in Abu Dhabi en dat er meer duidelijkheid komt over de regelgeving en besluitvorming in de Formule 1", laat Mercedes weten in een verklaring. "Mercedes zal actief samenwerken met de commissie om de Formule 1 te verbeteren, voor ieder team en iedere fan die net zoveel van sport houdt als wij. We houden de FIA verantwoordelijk voor dit proces en trekken hierbij ons hoger beroep in."

Tijdens en na de race in Abu Dhabi, waar Verstappen in de laatste ronde Lewis Hamilton voorbijstak en de wereldtitel voor zich opeiste, was er flink wat controverse. Verstappen zou volgens Mercedes tijdens de safetycarsituatie aan het einde van de race leider Lewis Hamilton hebben ingehaald, iets wat niet mag. Daarnaast was er consternatie over de actie van raceleider Michael Masi om niet alle achterblijvers tijdens de safetycarsituatie hun ronde achterstand goed te laten maken; alleen de auto's die tussen Hamilton en Verstappen in reden mochten dat.

