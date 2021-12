Mercedes ziet af van beroep, maar teambaas Wolff voelt zich beroofd

De Duitse renstal ziet daar nu van af. "We zijn blij met de beslissing van de FIA om een commissie aan te stellen die grondig onderzoek gaat doen naar wat er gebeurd is in Abu Dhabi en dat er meer duidelijkheid komt over de regelgeving en besluitvorming in de Formule 1", laat Mercedes weten in een verklaring.

In de verklaring die Mercedes naar buiten bracht, feliciteerde het team Verstappen en Red Bull met de eerste wereldtitel voor de Nederlander. "Jullie hebben deze titelstrijd episch gemaakt. Max, we feliciteren jou en je gehele team. We zien ernaar uit om volgend jaar weer met jullie te strijden op de baan."

Daarnaast was er consternatie over de actie van raceleider Michael Masi om niet alle achterblijvers tijdens de safetycarsituatie hun ronde achterstand goed te laten maken; alleen de auto's die tussen Hamilton en Verstappen in reden mochten dat.

Tijdens en na de race in Abu Dhabi, waar Verstappen in de laatste ronde Lewis Hamilton voorbijstak en de wereldtitel voor zich opeiste, was er flink wat discussie.

Ondanks dat Mercedes niet in beroep gaat is teambaas Toto Wolff nog altijd witheet over hoe de race afgelopen zondag is verlopen. "Het was vreselijk om de titel zo te verliezen. Maar Lewis wil niet een titel in de rechtbank winnen en wij ook niet. Mijn hart en ziel huilen want dit had anders moeten verlopen. We zijn beroofd. Ik kan moeilijk begrijpen en accepteren dat dit is gebeurd."

"Lewis en ik zijn gedesillusioneerd", vervolgt de Oostenrijker. "We zijn dol op deze sport, maar de stopwatch hoort te bepalen en niet iets anders. Er is ons leed aangedaan. Ik denk niet dat we dit ooit echt kunnen verwerken en accepteren. De pijn en de schade is te groot. Ik kan zelfs vandaag nog niet begrijpen wat er zondag is gebeurd."

"We hebben hier zo hard voor gewerkt en we voelen ons bedrogen. Ik hoop dat Lewis doorgaat. Hij is de beste coureur uit de geschiedenis. Er was geen enkele twijfel dat hij normaal gesproken ook de laatste race van het jaar had gewonnen."