Met Kamminga en Toussaint begint Nederlandse zwemploeg prima aan WK kortebaan

Op de 100 meter rugslag bereikte Kira Toussaint met de tweede tijd (55,95) de halve finales en Maaike de Waard ging met 57,09 als achtste door. Katharine Berkoff uit de Verenigde Staten noteerde met 55,92 de snelste tijd in de series. In de series van de 50 meter schoolslag werd Kim Busch uitgeschakeld.

Op de 200 meter vrije slag bereikte Marrit Steenbergen nipt de finale. Ze finishte met 1.54,70 als tweede in haar serie en haar tijd was net voldoende om zich te kwalificeren voor de eindstrijd, die donderdagmiddag op het programma staat in Abu Dhabi.

De Nederlandse zwemploeg heeft op de eerste dag van de WK kortebaan prima gepresteerd. Bijna alle zwemmers die in actie kwamen, wisten de (halve) finales in Abu Dhabi te bereiken.

De finaleblokken van de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi zijn van donderdag tot en met dinsdag rechtstreeks te volgen bij de NOS via radio, televisie en internet. Vanaf 15.00 uur zijn de wedstrijden live te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Jeroen Grueter.

Luc Kroon zwemt om 15.00 uur de finale van de 400 meter vrije slag, daarna komt Marrit Steenbergen in actie in de finale van de 200 meter vrije slag (15.09 uur). Arno Kamminga (100 meter schoolslag), Kira Toussaint en Maaike de Waard (100 meter rugslag) zwemmen de halve finales om 16.06 en 16.16 uur.

Ook in de finales van de 4x100 meter vrije slag komen de Nederlandse zwemmers in actie. De vrouwen zwemmen om 16.47 uur de finale, gevolgd door de mannen om 16.56 uur.