Pekela heeft geen geld voor onderhoud en haalt 21 bruggen weg

In de Groningse gemeente Pekela gaan binnenkort waarschijnlijk 21 bruggen verdwijnen. Ze zijn beeldbepalend voor het Groningse lintdorp, maar er is onvoldoende geld om ze te behouden. "Ik weet niet waar ik dat geld de komende zestig jaar vandaan moet halen", zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela bij RTV Noord.

Pekela telt in totaal 49 bruggen, waarvan er 34 over het Pekelderdiep liggen. Een groot deel van die bruggen is in de jaren 70 en 80 gebouwd, toen de Veenkoloniën op de schop gingen. Met de bruggen ontstond ruimte voor recreatievaart door een lommerrijk gebied met oude statige boerderijen.

"Ik was toen al raadslid en enorm enthousiast", vertelt de huidige wethouder Jaap van Mannekes (Samen voor Pekela). "Maar er is nooit geld geweest om al die projecten te onderhouden."

Vaarroute afgesloten

Dat bleek dit voorjaar. Drie van de bruggen waren er toen al zo slecht aan toe dat ze niet meer bediend konden worden. Om meer problemen te voorkomen besloot de gemeente om alle bruggen niet meer te bedienen en het Pekelderdiep het hele vaarseizoen af te sluiten voor de pleziervaart.

Maar nietsdoen is geen optie en dus stemde de gemeenteraad gisteravond in meerderheid in met een plan om 21 bruggen weg te halen en de resterende bruggen een stevige onderhoudsbeurt te geven. Om het Pekelderdiep bevaarbaar te houden, moet ook zestien kilometer aan beschoeiing worden vervangen. De gemeente hoopt dat daarvoor in totaal bijna tien miljoen euro aan Europees geld beschikbaar komt.