Sensationele 'buzzer beater' van 18 meter bezorgt basketballers New Orleans zege

Het basketbalduel tussen New Orleans Pelicans en Oklahoma City Thunder in de Amerikaanse NBA heeft een sensationeel slot opgeleverd. In de slotseconde van de wedstrijd bezorgde Devonte' Graham de Pelicans een 113-110 overwinning.

Shai Gilgeous-Alexander trok met nog 1,4 seconden op de klok de stand gelijk namens Oklahoma City met een driepunter (110-110). De Pelicans mochten het spel nog hervatten en Graham besloot vanaf eigen helft een wanhoopspoging te wagen.

Zijn schot vanaf ruim 18 meter vloog via het bord door de basket, waardoor de ploeg uit New Orleans de wedstrijd met 113-110 won. Volgens de statistici van de NBA was het de verste 'buzzer beater' in de laatste 25 jaar.