Vier Australische kinderen omgekomen bij ongeluk met springkasteel

Op het Australische eiland Tasmanië zijn vier kinderen om het leven gekomen in een springkasteel. Het opblaasbare speeltoestel werd door sterke wind de lucht in getild, waarbij de kinderen van tien meter hoogte uit het springkussen vielen.

Het opblaasbare springkasteel stond bij een basisschool in de plaats Devonport aan de noordkust van het eiland, om de laatste schooldag van de kinderen op de school te vieren. De vier omgekomen kinderen zijn twee jongens en twee meisjes die het laatste leerjaar afsloten.

"In plaats van dat te vieren, rouwen we allemaal om hun dood", zei de Australische politie in een verklaring. Nog eens vijf kinderen raakten gewond, van wie er vier in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Verdere details over de slachtoffers zijn niet bekendgemaakt, maar doorgaans zijn kinderen in het laatste leerjaar 10 of 11 jaar oud.

Op beelden is te zien dat restanten van het luchtkasteel in een boom hangen en dat hulpverleners troost zoeken bij elkaar. De basisschool sloot na het ongeluk voor de rest van de dag.

Bekijk hier de hele verklaring van de politie: