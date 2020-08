FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag

De opsporingsdienst FIOD heeft op een bedrijventerrein in Nijmegen 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods stonden 31 pallets met sloffen illegale rookwaar. Er is niemand aangehouden.

Als ze in Nederland zouden zijn verkocht, zou een bedrag van circa drie miljoen euro aan accijns zijn ontdoken. "Ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf en het leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel", zegt de FIOD.

De FIOD was getipt door de Belgische douane. De sigaretten zijn vernietigd.