Alonso ziet rustigere Verstappen, die hij glimlachend uitdaagt om de titel

Zo wordt het ontwerp van de auto's op verschillende punten veranderd. Bovendien mogen mindere teams langer in de windtunnel testen en wordt het budgetplafond opnieuw verlaagd (naar 140 miljoen dollar per jaar; 5 miljoen minder dan in 2021). Volgens Alonso gaat vooral dat laatste invloed hebben.

De wereldkampioen van 2005 en 2006, die nu voor Alpine rijdt, is zich ervan bewust dat Formule 1 draait om technologie en dat kleine wijzigingen een groot verschil kunnen maken.

Hierdoor zullen volgens hem een aantal teams erboven uitsteken. "Hopelijk zit Alpine daarbij", vertelde Alonso tijdens de laatste dagen van het Formule 1-jaar in Abu Dhabi, waar niet alleen de apotheose plaatsvond, maar ook de nieuwe banden worden getest.