'Sony betaalt half miljard dollar voor muziek Bruce Springsteen'

Bruce Springsteen verkoopt de rechten en opnames van zijn muziek aan Sony Music. De platenmaatschappij heeft daar een half miljard dollar (443 miljoen euro) voor over, zeggen bronnen van het Amerikaanse muziekweekblad Billboard. Volgens Billboard wordt Sony Music eigenaar van alle muziek van Springsteen.

De Amerikaan bracht in een periode van bijna vijftig jaar tientallen albums en hits uit. Zijn eerste album, Greetings From Asbury Park, N.J., dateert uit 1973, zijn laatste studioalbum, Letter to You, verscheen vorig jaar en zijn laatste live-lp deze maand. Hij scoorde grote hits met onder meer Born To Run, The River, Dancing In The Dark en Born In The U.S.A.

Bruce Springsteen zingt The River, een nummer van de gelijknamige lp uit 1980: