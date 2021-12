Werkloosheid blijft dalen, sinds 2003 nog nooit zo laag

Ondanks de coronamaatregelen blijft de werkloosheid verder dalen. In november waren er 26.000 werklozen minder dan de maand ervoor, waardoor de werkloosheid in Nederland een laagterecord heeft bereikt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

2,7 procent van de beroepsbevolking was in november werkloos en dat is het laagste maandcijfer sinds de start van de huidige meetmethode in 2003. De afgelopen maand waren er 251.000 mensen werkloos.

In november gingen er nieuwe coronamaatregelen in. Zo moesten winkels, bioscopen en horeca vroeger sluiten en werden optredens in de culturele sector afgezegd. Toch bleef de krapte op de arbeidsmarkt groot.

Bij het begin van de coronacrisis liep het aantal werklozen nog op naar 426.000. Sinds augustus 2020 is de werkloosheid aan het dalen, grotendeels omdat mensen werk hebben gevonden. Een kleiner deel staakte de zoektocht naar werk en telt daarom niet meer mee in de werkloosheidscijfers.

Nieuwe rekenmethode

Volgende maand zal het werkloosheidscijfer een stuk hoger zijn. Het CBS stapt over op een nieuwe Europese systematiek. Volgens die methode zijn er meer werkenden en meer werklozen in Nederland, omdat betaalde stages en bijbaantjes voortaan gaan meetellen als betaald werk.

Het CBS gebruikt daarnaast andere vragenlijsten om vast te stellen of iemand werkloos is. Voorheen moest één iemand voor het hele gezin antwoord geven over de werksituatie. Nu is de enquête persoonsgebonden en mogen ouders geen antwoord geven over de situatie van hun kinderen.

Volgens die nieuwe meetmethode zou de werkloosheid in november zijn uitgekomen op 359.000 werklozen. Het werkloosheidspercentage is 3,7. Ook uit die cijfers blijkt dat de werkloosheid de afgelopen 20 jaar nog nooit zo laag is geweest.