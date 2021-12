'Inzet van wijkteams leidt niet tot minder verpleeghuisopnames'

Ouderen zijn niet langer thuis blijven wonen of minder gebruik gaan maken van wijkverpleging of een verpleeghuis sinds de invoering van wijkteams, concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek.

Sinds een groot deel van de ouderenzorg in 2015 werd gedecentraliseerd en verzorgingshuizen werden afgeschaft, gebruikt volgens het CPB ongeveer driekwart van de gemeenten sociale wijkteams om ouderen te ondersteunen.

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen ouderen aanspraak maken op woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, ondersteuning door mantelzorgers, begeleiding en dagbesteding. Wijkteams bieden al dan niet in samenwerking met een zorgaanbieder deze diensten op maat aan.

Besparen op zorgkosten

Het gebruik van deze zorg nam na de decentralisatie sterk toe. "Dat bleek uit eerder CPB-onderzoek. We hebben onderzocht of dat leidde tot een lager gebruik van zwaardere zorg als wijkverpleging of zorg in verpleeghuizen", zegt Anne Fleur Roos, programmaleider en onderzoeker bij het CPB.

Want het was de intentie van de beleidsmakers, om op die manier op zorgkosten voor ouderen te besparen. Het tegendeel blijkt het geval, aldus het CPB-onderzoek.

In gemeenten zonder wijkteams gingen gemiddeld genomen niet meer ouderen naar een verpleeghuis. Ook had de inzet van wijkteams geen effect op de vraag naar (zwaardere) wijkverpleging. Die blijft nagenoeg gelijk aan de zorgbehoefte in gemeenten zonder wijkteams.

'Totale zorggebruik neemt toe'

"Het gevolg is dat in gemeenten met wijkteams het totale zorggebruik wel toeneemt" zegt Roos. "Want bovenop de wijkverpleging en zorg in de verpleeghuizen nemen in gemeenten met wijkteams de op maat gemaakte ondersteuningsarrangementen binnen de Wmo-regeling toe."

Het CPB stelt dit vast, maar geeft geen waardeoordeel, benadrukt Roos. "We hebben bijvoorbeeld niet gekeken naar de kwaliteit van zorg die de wijkteams leveren. Want één van de ideeën achter de wijkteams is dat zij de verborgen zorgvraag weten op te sporen. Dus het kan heel goed zijn dat tegenover de groei van zorg een hogere kwaliteit van leven en welzijn staat. Maar of dat zo is, hebben we niet onderzocht."