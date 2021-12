Forse kritiek op keepers in eredivisie: 'Het gaat al mis op de basisschool'

Bekijk hieronder het gesprek uit Studio Voetbal over het niveau van de keepers in de eredivisie.

Maar na zijn ontslag in september is er door de voetbalbond niets meer met het plan gedaan, tot teleurstelling van Lodewijks. "Als het blijft liggen, zou dat echt zonde zijn, misschien ga ik er dan zelf mee aan de slag. Het is namelijk hard nodig".

Lodewijks denkt dat het fout gaat in de jeugdopleiding van de profclubs. Hij heeft samen met andere keeperstrainers in Nederland een nieuw plan voor de keepersopleiding gemaakt toen hij nog bij de KNVB werkte.

Zijn de keepers in de eredivisie echt zo matig? En is het dit seizoen erger dan anders? Volgens oud-keepers Joop Hiele (onder andere Feyenoord en het Nederlands elftal) en Patrick Lodewijks (onder andere PSV en Feyenoord) speelt het probleem al langer. Hiele: "Het ligt aan onze hele cultuur, het gaat al mis sinds 2000."

"Het niveau van de keepers in de eredivisie is echt waardeloos", was Arno Vermeulen zondagavond duidelijk in Studio Voetbal .

Lodewijks is het daarmee eens. Het plan dat hij met andere keeperstrainers heeft bedacht voor een nieuwe aanpak, is er ook op gebaseerd. "Bij een amateurclub in Nederland loopt op dit moment de toekomstige keeper van het Nederlands elftal rond. Dus de basistraining voor keepers moet bij de amateurs al goed zijn."

Hiele gooit het dus op een gebrek aan fysieke ontwikkeling bij kinderen in het algemeen. Maar ook als keepers worden gescout bij Nederlandse voetbalclubs gaat er volgens hem van alles mis. "Wij vinden meevoetballende keepers vaak belangrijker dan ballenstoppers. Maar meevoetballen is natuurlijk niet de basis, niet de kern van het keepen. Er moet anders worden getraind."

Ook Hiele vindt dat het in de jeugdopleiding beter moet, maar hij ziet het al eerder misgaan bij de allerjongsten. "Bewegingsarmoede noem ik het. Het begint al op de bassischool, waar tegenwoordig zelf mag worden bepaald of een opgeleide gymnastiekleraar voor de gymles staat of niet. Die leren kinderen anders hoe ze moeten bewegen. En dan spelen kinderen tegenwoordig ook minder buiten. Juist op straat leer je het meest."

Een ander probleem volgens Lodewijks is hoe een jonge keeper wordt ingepast in het eerste elftal van een club. "Jonge aanvallers kun je invalbeurtjes geven, maar bij keepers doe je dat niet. Dus wanneer geef je een jonge keeper de kans?"

"Het probleem is ook de weerstand van keepers bij topclubs. Die zijn altijd beter dan de tegenstander en dus krijgen de keepers te weinig te doen. Daar leer je weinig van. Helemaal als zo'n jongen later bij een mindere club terechtkomt, waar hij meer te doen krijgt. Dan moet je weer andere dingen kunnen."

Lodewijks: "Maarten Stekelenburg kwam een tijdje in de buurt, Justin Bijlow heeft het in zich. Maar het ligt ook aan keuzes die je maakt. Stekelenburg had achteraf misschien nooit naar het buitenland moeten gaan. Los van alle andere facetten."

Met deze aanpak hopen Hiele en Lodewijks de opvolger van Edwin van der Sar te vinden. Volgens hen is de in 2011 gestopte 130-voudig Oranje-international de laatste Nederlandse keeper van wereldniveau.

Tot nu toe hebben ze het vooral over Nederlandse keepers, maar ook buitenlandse doelmannen in de eredivisie blunderen erop los, vindt Hiele. "Allereerst wil je natuurlijk Nederlandse keepers uit de eigen jeugd. Maar als dat niet lukt, haal je een keeper uit het buitenland. Maar ook dat gaat vaak niet goed."

"Er is minder geld dan bijvoorbeeld in Engeland. Dus zij kopen alle goede keepers weg op jonge leeftijd, soms zelfs met 16, 17 jaar. Dan zijn er echt nog wel talentvolle keepers over, maar er wordt ook niet goed gescout in Nederland. Zoek je een voetballende keeper of juist een goede lijnkeeper? Daar gaat het vaak mis in Nederland."

Spelenderwijs trainen

"Toen ik keeperstrainer was bij PSV, was ik groot voorstander van de komst van Heurelho Gomes", aldus Hiele. "Maar in Brazilië werden er heel andere dingen van hem gevraagd. In het begin bij PSV kon Gomes totaal niet meevoetballen en maakte hij op dat gebied zoveel blunders. We hebben daar spelenderwijs met hem op getraind. Gelukkig pakte hij dat op en groeide hij uit tot de beste keeper van Nederland. Maar soms lukt dat ook niet, specifieke keeperstraining is gewoon heel belangrijk."