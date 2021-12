Europese Centrale Bank worstelt met inflatie, rente en steun

Alles draait in Frankfurt bij de Europese Centrale Bank (ECB) om de vraag "wat is de euro waard?". Wat koop je voor een euro?

Vandaag staat de ECB voor een ingewikkelde exercitie rond inflatie en het benodigde economische duw- en trekwerk: er komt een nieuw rentebesluit, en dat is een verzamelbegrip voor een aantal maatregelen die worden aangekondigd. De inflatie giert omhoog en torent ver boven de 2procent die de ECB als doelstelling heeft. Ondertussen loopt de economische groei terug, gehinderd door de materiaaltekorten, logistieke knelpunten en een oplaaiende pandemie.

De afgelopen jaren heeft de ECB zich tot het uiterste ingespannen om de economie te laten groeien en de inflatie op een gezonde 2 procent te krijgen. De centrale bank heeft middels schuldopkoop bijna 4700 miljard euro in de economie van de eurozone gestoken en de rente op nul gezet.

De centrale banken van Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worstelen met dezelfde vraag: what shall we do with a drunken inflation?

Meer betalen voor hetzelfde

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, besloot gisteren zoals verwacht de noodsteun versneld af te bouwen en is daar in maart klaar mee. De rente zal in 2022 in drie stappen verhoogd worden, net als een jaar later. De inflatie in de VS bedraagt 6,8 procent en de producentenprijzen stegen 9,6 procent.

Inflatie, dat is de stijgende prijs van de boodschappen, de wasmachine, de kapper en de vakantie, en vergeet de gas- en lichtrekening niet. Meer betalen voor dezelfde dienst of hetzelfde product.

De inflatie piekt in de eurolanden, in november gemiddeld bijna 5 procent, de hoogste inflatie in 25 jaar. Binnen de eurozone zijn er wel flinke verschillen, in Italië en Portugal bijvoorbeeld is de inflatie lager, maar in België en Duitsland juist veel hoger.

De eurolanden kennen al jarenlang lage inflatie. De afgelopen tien jaar bedroeg die gemiddeld 1,3 procent. De economie krabbelde moeizaam op uit de financiële crisis en om er weer beweging in te krijgen tuigde de ECB in 2015 een enorm steunprogramma op, het opkopen van staats- en bedrijfsschulden. Dit komt neer op het opendraaien van de geldkraan: in totaal liet de ECB 3125 miljard euro in de euro-economieën lopen.