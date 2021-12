Veroordeelde in zaak-Siddeburen aangehouden in Marokko

Een 73-jarige man die twee jaar geleden bij verstek werd veroordeeld voor het doden van zijn vrouw in Siddeburen is aangehouden in Marokko. Zijn advocaat en het Openbaar Ministerie hebben dat bevestigd aan het Dagblad van het Noorden.

De vrouw verdween begin 2010 op 33-jarige leeftijd en werd daarna nooit meer gezien. In haar huis werden allerlei sporen gevonden die erop wezen dat ze om het leven was gebracht.

Haar man, Kasem M., zat na haar verdwijning ruim een half jaar in voorarrest. Toen hij hangende het onderzoek werd vrijgelaten, vertrok hij met hun zoontje naar Marokko, het geboorteland van zijn vrouw, en bleef daar wonen.

In 2019 werd M. bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van zijn vrouw en het wegmaken van haar lichaam. Vorige week zou het hoger beroep dienen in Leeuwarden en volgens zijn advocaat had M. daarbij willen zijn, maar gooiden de vliegverkeerbelemmeringen vanwege corona roet in het eten.

Aanhoudingsverzoek

De arrestatie in Marokko volgt volgens het OM op een aanhoudingsverzoek van Nederland. "We waren er niet helemaal zeker van of hij wel echt naar Nederland wilde komen. We zijn blij dat hij nu is aangehouden", zegt een woordvoerder tegen het Dagblad van het Noorden.

M.'s advocaat verwacht dat zijn cliënt na een korte uitleveringsprocedure aan Nederland zal worden overgedragen. Hij zal dan worden vastgezet op grond van zijn veroordeling in 2019. M. ontkent dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht.