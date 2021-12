Gisteren de presentatie, vandaag het debat: Kamer bespreekt formatie

SP-leider Marijnissen sprak van een mes in de rug van de zorg en Klaver van GroenLinks vindt het een "grote fout", die moet worden hersteld. Ook Ploumen (PvdA) reageerde fel: "In deze tijd bezuinigt deze doorstartcoalitie 5 miljard op de zorg. Dat vind ik onbegrijpelijk." PVV-leider Wilders: "In plaats van dat we gaan investeren, gaan we daar nu structureel 5 miljard op bezuinigen."

Naast het eindverslag van de informateurs Remkes en Koolmees zal ook de inhoud van het gisteren gepresenteerde akkoord besproken worden. Een groot deel van de oppositie is kritisch over het plan van het kabinet om de groei van de uitgaven in de zorg met 4,5 miljard euro af te remmen.

Na de presentatie van het coalitieakkoord is het tijd voor de volgende stap: het debat over de formatie. Informateur Remkes zei gisteren al dat het hele proces het geduld van velen op de proef heeft gesteld, en dat de politiek moet evalueren waarom formaties tegenwoordig zo lang duren. Voor zo'n evaluatie zal ongetwijfeld vandaag in de Tweede Kamer alvast een aanzet worden gegeven.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"De zorg wordt misschien morgen wel hét punt, vooral ook omdat het lastig uit te leggen zal zijn om juist nu, in coronatijd, aan de zorgkosten te komen. Het is trouwens niet zo dat het gaat om klassieke bezuinigingen, zoals korten op ziekenhuizen of verpleeghuizen. Het gaat om een ingreep om de zorgkosten iets minder hard te laten stijgen, maar dat is kwetsbaar, want het is, zoals gezegd, lastig uit te leggen.

Verder is het een heel duur coalitieakkoord geworden. Ze hebben het nodig om veel problemen aan te pakken waar vorige kabinetten niets of te weinig mee hebben gedaan: het klimaat, stikstof of de woningmarkt. De coalitie heeft veel plannen op al die terreinen, maar die zijn vaak nog erg algemeen en er is dus geen garantie dat ze met al dat geld ook al die problemen gaan oplossen.

Het wordt dus moeilijk om de coalitie aan te pakken, omdat nog niet duidelijk is waar al die miljarden naartoe moeten gaan."