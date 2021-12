Oliebedrijf aangeklaagd om olielek Californië

Het Amerikaanse olieboorbedrijf Amplify Energy en twee dochterondernemingen worden aangeklaagd vanwege het grote olielek voor de kust van Californië in oktober. Volgens de aanklagers reageerden de bedrijven niet adequaat op signalen dat een pijpleiding aan het lekken was.

Het lek ontstond in de middag van 1 oktober en ruim dertien uur later sloten medewerkers de leiding af. In de tussentijd was bijna 100.000 liter olie in zee gelekt. Vanwege de opruimwerkzaamheden waren stranden bij Orange County een week dicht en vissers mochten er pas de afgelopen week hun werk hervatten.

Volgens de aanklagers ging na het ontstaan van het lek in totaal acht keer een automatisch alarm af, maar reageerden medewerkers daar keer op keer niet goed op. Zo zetten ze het systeem meerdere malen uit en weer aan. Pas een uur na het achtste alarm sloten ze de leiding af.

Vals alarm

Amplify Energy zegt dat de medewerkers zo laat reageerden omdat er kort van tevoren een ander alarm was geweest over een olielek, maar dat bleek vals te zijn. Daarom dachten ze ook nu elke keer dat het ging om een vals alarm.

De aanklagers verwijten de bedrijven dat er te weinig personeel was. Bovendien zou de ploeg vermoeid zijn geweest en niet goed getraind voor dit soort situaties.