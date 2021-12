Titelverdediger Price moet even gas geven in (nu nog) vol ‘Ally Pally’

Op de eerste dag van het wereldkampioenschap darts is Gerwyn Price doorgedrongen tot de derde ronde. De Welshmen won met 3-1 van de Engelsman Ritchie Edhouse. Price is de titelverdediger en de huidige nummer één van de wereld, maar had het niet makkelijk. De titelfavoriet werd niet echt gesteund door het altijd uitbundige publiek in het Alexandra Palace, de home of darts.

WK darts bij de NOS Het WK darts is van begin tot eind uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl, in de NOS-app en op Teletekst zullen we iedere speeldag verslag doen van het evenement. Op de site en in de app zullen voorbeschouwingen met prominenten uit de dartswereld en reacties van deelnemers voorbijkomen. Op televisie zijn er samenvattingen en reportages te zien.