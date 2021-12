Reserves Ajax hebben geen problemen met amateurs Barendrecht: 4-0

In het oorspronkelijke verhaal over de strijd tussen David en Goliath gaat de kleinste van de twee er met de winst vandoor, maar van de variant daarop tussen Ajax en BVV Barendrecht was al snel duidelijk dat het deze keer niet zo zou eindigen.

De Amsterdamse ploeg won, in de eigen Johan Cruijff Arena, dan ook van de amateurclub, de nummer dertien van de derde divisie zaterdag. Met een 4-0 zege plaatste Ajax zich voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi.

Hoewel Barendrecht, dat in de eerste ronde had afgerekend met ADO'20 (3-2), het duel wel bijna sprookjesachtig was begonnen. Al na één minuut spelen kreeg Ugur Altintas in het strafschopgebied dé kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar Davy Klaassen gooide zich in de baan van het schot.

10 wijzigingen bij Ajax

De middenvelder van Ajax stond in de basis, mede vanwege de schorsing van Steven Berghuis. En trainer Erik ten Hag paste veel meer wijzigingen toe. In vergelijking met de gebruikelijke elf stond alleen Lisandro Martínez aan de aftrap. De andere tien posities waren gewijzigd.

André Onana stond voor de tweede keer na zijn schorsing onder de lat. Het was voor hem de eerste wedstrijd in de Arena sinds 28 januari.