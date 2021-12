Groningen heeft verlenging nodig tegen Excelsior, Go Ahead Eagles wint simpel

Excelsior kan zich niet scharen in het rijtje van stuntende ploegen in het bekertoernooi, al leek het daar lang wel op. FC Groningen wist pas in de verlenging een de overwinning veilig te stellen. Voor Roda JC heeft een stunt er nooit ingezeten. De eerstedivisionist verloor met 0-2 van Go Ahead Eagles.

De Groningers speelden in een veel te laag tempo en het was dus niet verrassend dat de Rotterdammers, die tweede staan in de eerste divisie, op voorsprong kwamen. Aanvoerder en verdediger Redouan El Yaakoubi stoomde na ruim twintig minuten op en werd niet aangepakt. Daardoor kon hij de bal op het hoofd van Reuven Niemeijer leggen, die vervolgens binnen kon koppen.

Groningen kwam in de blessuretijd van de eerste helft toch nog op gelijke hoogte. Clubtopscorer Cyril Ngonge werd aangespeeld na goed werk van Mohamed El Hankouri. Hij nam de bal met een mooie draai mee en rondde beheerst af.