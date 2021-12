De Jonge waarschuwt in Kamer: volgende week mogelijk al nieuwe maatregelen

"Het kan weleens uw laatste debat als minister van Volksgezondheid zijn, dus ik wil u hierbij hartelijk bedanken voor al uw inzet." Woorden van GroenLinks-Kamerlid Westerveld tegen het einde van het coronadebat, woensdagavond, tegen Hugo de Jonge.

Ook andere Kamerleden stonden stil bij de inzet van de demissionair minister in de coronapandemie en er werden goede wensen uitgewisseld voor het reces en Kerst. Maar of ze elkaar echt niet meer zien voor die tijd is de vraag: er is een reële kans dat er voor de Kerst opnieuw gedebatteerd wordt over coronamaatregelen.

Rutte en De Jonge zeiden het een dag eerder al op de persconferentie: we moeten ons schrap zetten voor een komende omikrongolf. De zorgen zijn groot en serieus, herhaalde De Jonge nu in de Kamer.

In dat licht steunde een meerderheid van de Kamer de verlenging van het huidige pakket van maatregelen, zoals de avondlockdown, tot 14 januari. Vragen waren er wel: zo wilden oppositiepartijen van De Jonge weten waarom lagere scholen alsnog dicht moeten en er niet gekeken is naar andere maatregelen. De Jonge, die zei ook "hevig van het besluit te balen", legde uit dat het echt niet anders kon en wees op het hoge aantal besmettingen in het basisonderwijs.

Echt hozen

Onderwijsminister Slob - die juist lang vasthield aan het openhouden van scholen - sprak van een "bittere pil", maar benadrukte hoe snel dingen veranderd zijn in een week tijd. Vandaar de vervroegde sluiting van de scholen en de verlenging van de andere maatregelen.

Of dit samen genoeg zal zijn om de golf van besmettingen met de omikronvariant tegen te gaan moet nog blijken. "We weten nog veel niet van de de nieuwe variant", benadrukte De Jonge. De verwachting is dat omikron begin januari dominant wordt. Terwijl het aantal besmettingen met de deltavariant langzaam afneemt, zal het aantal besmettingen met omikron in januari naar verwachting juist snel oplopen.

Komende vrijdag komt het Outbreak Management Team weer bijeen. Mogelijk is er dan meer informatie uit Engeland, zei De Jonge. Het kan zijn dat er daarna een nieuw 'weegmoment' komt, en dat er volgende week al extra maatregelen worden aangekondigd.

Ondertussen herhaalt het kabinet -net als het RIVM vanmorgen- de boodschap om te "boosteren, boosteren, boosteren". Brits onderzoek laat zien dat dat wel enig soelaas kan bieden in de bescherming tegen de omikronvariant. Maar alles moet echt zo snel mogelijk, erkent De Jonge. "Het is echt hozen."