Mannen uit Helmond en Nieuw-Buinen opgepakt voor diefstal 4 miljoen euro

De politie heeft een 33-jarige man uit Helmond en een 22-jarige man uit Nieuw-Buinen opgepakt omdat ze lid zouden zijn van een cyberbende. De leden deden zich voor als bankmedewerkers en lichtten zo meer dan 200 mensen op. Ze maakten volgens de politie zeker vier miljoen euro buit.

Meer dan 200 aangiftes werden gedaan door, vaak oudere, mensen die door de zogenaamde bankmedewerkers waren benaderd. Die adviseerden slachtoffers om geld over te maken naar een veilige bankrekening omdat hun lopende rekening risico liep om te worden gehackt.

Nadat de slachtoffers het geld hadden overgemaakt, sluisden de criminelen het geld weg. Het ging om bedragen tussen 10.000 en 100.000 euro, schrijft Omroep Brabant.

De mannen zijn dinsdag aangehouden. Bij huiszoekingen vond de politie onder meer dure merkkleding, telefoons, computers en grote contante geldbedragen.

In mei en juni hield de politie al vijf andere verdachten aan op verschillende plekken in Nederland. Ook bij hen werden grote geldbedragen en computers in beslag genomen. Ze zitten nog vast.