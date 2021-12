Trendwatcher Vincent Everts tijdens livestream in eigen woning overvallen

Trendwatcher Vincent Everts is in zijn woning in Amsterdam het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dat gebeurde terwijl hij te zien was in een livestream over het coronavirus met opiniepeiler Maurice de Hond.

De overval vond rond 17.20 uur plaats, schrijft AT5. In de livestream is te horen dat iemand roept om bitcoins. Vervolgens verdwijnt Everts uit beeld. "Ik ben in de uitzending en er loopt hier iemand met een...", zegt hij. Daarna gaat het beeld op zwart.

Na een aantal minuten komt Everts terug. Hij vertelt in de livestream dat drie jongens met getrokken wapens zijn woning binnenkwamen. "Ze trokken de camera's weg, hielden een pistool tegen mijn hoofd en zeiden 'Bitcoin, bitcoin', vertelt hij. "Mijn dochter had ze binnengelaten omdat ze net deden alsof ze een pakketje hadden."

Everts vertelt dat ook zijn kinderen zijn bedreigd. "Op een gegeven moment werd ik zo pissig dat ik zei, schiet maar als je dat wil. Ik was duidelijk niet van plan om mee te werken. Toen zijn ze weggerend." Via Twitter laat Everts weten dat hij en zijn gezin erg geschrokken zijn, maar ongedeerd zijn gebleven.