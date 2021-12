Bekeravontuur Feyenoord eindigt in tweede ronde na nederlaag bij FC Twente

Feyenoord is in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi uitgeschakeld door FC Twente. De Rotterdamse club ging in een aantrekkelijk duel in Enschede met 2-1 onderuit. De winnende goal viel in de 114de minuut. Normaal is Cyriel Dessers het goudhaantje van de wedstrijd, nu was dat aan de kant van de Tukkers Manfred Ugalde. Hij knalde Twente naar de achtste finales van de beker na een (al dan niet bewust) teruggelegde voorzet door Denilho Cleonise. Voor Feyenoord is de uitschakeling ook een klap richting zondag, wanneer de Klassieker tegen Ajax op het programma staat. Vuurwerk Vanaf het eerste fluitsignaal was het een leuke wedstrijd met behoorlijk wat kansen voor beide ploegen, die aanvallend speelden. Hoewel dat startsignaal eventjes op zich liet wachten, vanwege een enorm vuurwerk buiten (en ook een beetje binnen) het stadion. Een smeulend stukje vuurpijl moet nog even met een schep worden verwijderd.

Cyriel Dessers schuift de bal net voorlangs in de openingsfase van het bekerduel met FC Twente. - ANP

Feyenoord-trainer Arne Slot liet Dessers en Alireza Jahanbakhsh, die de plaats rechts voorin van Jens Toornstra innam, in de basis beginnen. Het bleek geen verkeerde zet; de Iraniër was dicht bij de 1-0, maar zijn gekruiste schot knalde tegen de binnenkant van de paal. In de tweede helft zou hij opnieuw de paal raken. Kort ná rust kwam Feyenoord op voorsprong. Na een mooie aanval over rechts schoot Dessers de bal uit een voorzet van Marcus Pedersen, ingevallen voor Gernot Trauner, hoog in het doel. Foutje Bijlow Lang was Feyenoord op jacht om de score te verdubbelen, maar een moment van onoplettendheid werd de Rotterdamse ploeg fataal. De gelijkmaker van Twente, ruim tien minuten voor tijd, kwam tot stand door een foutje van Justin Bijlow. De doelman rende zijn goal uit om op de rand van het zestienmetergebied een slecht gekopte bal op te pakken, maar was te laat. De teruggetrokken voorzet kwam met enig fortuin voor de voeten van Giovanni Troupée, die in een (half)leeg doel 1-1 maakte.

Giovanni Troupee (FC Twente) maakt de 1-1 - AFP