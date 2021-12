Te veel gasten aanwezig bij verjaardagsfeest prinses Amalia

Bij een verjaardagsfeest van prinses Amalia dat afgelopen weekend werd gehouden bij Huis ten Bosch zijn te veel gasten aanwezig geweest. Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dit na berichtgeving van De Telegraaf. Het ging om een feest ter ere van de achttiende verjaardag van de prinses.

Het feest werd zaterdag in de tuin achter het woonpaleis van het koninklijk gezin gegeven. Ter gelegenheid van het feest zouden twee open overkappingen tegen een huis in de paleistuin zijn opgezet, die bescherming moesten bieden tegen de regen. Volgens de krant waren er zo'n honderd gasten bij, maar de Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van 21 genodigden, "die niet allemaal gekomen zijn".

Demissionair minister premier Rutte erkent in een brief aan de Kamer dat er een feest is geweest. "Amalia is vorige week 18 jaar geworden, meerderjarig. Een belangrijk moment in haar leven", staat te lezen. "Op het laatste moment is afgelopen zaterdag alsnog een verjaardagsfeestje georganiseerd buiten in het park achter het paleis."

De RVD stelt verder dat aan alle gasten is gevraagd om vooraf een coronatest te doen. "Allen waren gevaccineerd. Ook hebben zij gepaste afstand in acht genomen".

'Niet goed om zo te organiseren'

Het aantal genodigde gasten strookt niet met het corona-advies van het demissionaire kabinet, dat aanraadt om met maximaal vier gasten thuis samen te komen. "De Koning heeft de minister-president laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park", laat de Rijksvoorlichtingsdienst in de verklaring weten.