Fabuleuze goals Frederiksen redden Vitesse in slechte wedstrijd tegen Sparta

In een matige wedstrijd wint de finalist van vorig jaar, Vitesse, in eigen huis met 2-1 van Sparta.

Het leek er niet op dat beide ploegen de cupkoorts onder de leden hebben. Vitesse had vaker de bal in bezit, maar deed daar bar weinig wee. Sparta loerde op de tegenstoot en was, als het de bal dan had, net zo slordig.

Toch kwamen de Rotterdammers, die ten opzichte van het gelijke spel tegen Heerenveen (0-0) van afgelopen weekend zeven wijzigingen hadden doorgevoerd, na ruim een halfuur op voorsprong. Sparta-aanvaller Mario Engels was Riechedly Bazoer in het stafschopgebied te snel af en de Vitesse-verdediger kon hem niet op legale wijze afstoppen. De toegekende penalty werd hard en strak binnengeschoten door Vito van Crooij.