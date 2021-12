AZ bekert verder na zakelijke overwinning op Heracles (4-1)

Voor rust verdubbelde Jesper Karlsson de score met een prachtig doelpunt. De Zweed, die deze week zijn contract in Alkmaar tot medio 2026 verlengde, zette de aanval zelf op en nam een voorzet van Yukinari Sugawara vol op zijn wreef. Bucker was opnieuw kansloos.

Een paar minuten later deed Heracles wel iets terug. Bilal Basacikoglu, die eerder in de wedstrijd al een keer hoog over had geschoten, ramde de bal dit keer met een vlammend afstandsschot in de kruising: 2-1.

Na rust probeerde Heracles door te drukken. Dat lukte niet, ondanks het tamme spel van AZ en een nieuwe kans voor Basacikoglu.

Een kwartier voor tijd boorde Karlsson de hoop van de Almeloërs definitief de grond in. De Zweed kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied en tikte simpel binnen. De 18-jarige invaller Yusuf Barasi maakte daarna nog 4-1 van.