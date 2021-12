Lees hier de antwoorden op jullie vragen over het regeerakkoord

"Ze schrijven dat het bij henzelf begint", zegt Jonker. "Ze willen als coalitie vaker compromissen sluiten met andere, constructieve partijen. Met de oppositie dus. Dat moeten ze ook wel, omdat er een minderheid is in de Eerste Kamer."

Jonker: "Op korte termijn komt er geld bij voor de zorg, daarna is er sprake van een structurele bezuiniging. Waarom? Ze zien dat ze een steeds groter deel van de overheidsuitgaven kwijt zijn aan zorg, dat is al jarenlang zo. De kosten stijgen alleen maar omdat er steeds meer ouderen bijkomen en we medisch gezien steeds meer kunnen. Aan die stijgende kosten wil de coalitie iets doen. Maar de partijen zeggen nog niet waarop ze dan precies gaan bezuinigen."

Als het gaat om de partij die de minste punten heeft binnengehaald die hoog op het politieke lijstje stonden, wijst het duo naar de VVD. Jonker: "De partij is de afgelopen jaren steeds groener geworden. Maar zoveel geld voor de aanpak van de klimaat- en stikstofcrisis, dat is opvallend." Van der Wulp: "De VVD wordt natuurlijk wel de naamgever van het kabinet en Rutte blijft als leider."

Stevige ambities dus, maar zijn ze ook realistisch?

De duiders durven daar wel iets over te zeggen. "Als je het regeerakkoord uit 2017 terugleest is ook lang niet alles gelukt. Het zit 'm nu in de uitvoering", aldus Jonker. "En het gaat vaak over meer dan één regeerperiode. Deze ambities hebben meer tijd nodig", besluit Van der Wulp.