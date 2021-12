Op 1 juni treft Europees kampioen Italië in de 'Finalissima' Argentinië

Een paar uur later ging de droom van Lionel Messi eindelijk in vervulling . Dankzij een 1-0 zege (doelpunt Di María) op aartsrivaal Brazilië in het beroemde Maracanã in Rio de Janeiro won hij de Copa America, zijn eerste titel met de Argentijnse A-ploeg.

Italië werd deze zomer Europees kampioen door in de finale op Wembley Engeland na strafschoppen te verslaan. Doelman Gianluigi Donnarumma, tegenwoordig ploegmaat van Lionel Messi en Ángel Di María bij Paris Saint-Germain, was die avond de grote man bij de Italianen.

Beide instanties besloten in september een grote finale tussen de twee kampioensploegen te gaan programmeren, kort nadat zowel UEFA als Conmebol zich krachtig had uitgesproken tegen de plannen van wereldvoetbalbond FIFA om het WK eens in de twee jaar te gaan houden in plaats van eens in de vier jaar.

De twee confederaties besloten destijds tevens hun al bestaande onderlinge samenwerking uit te breiden en te verlengen tot medio 2028. Beide organisaties openen komend jaar tevens een gezamenlijk kantoor in Londen om tal van voetbalprojecten te coördineren.