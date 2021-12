Groots onthaal voor Verstappen bij fabriek Red Bull met oranje sportauto en fakkels

Max Verstappen heeft bij de fabriek van Red Bull Racing in het Engelse Milton Keynes een groots onthaal gekregen. De wereldkampioen in de Formule 1 werd in een oranje sportauto van Honda naar de fabriek gereden.

Verstappen had afgelopen zondag in de laatste race van het seizoen de wereldtitel in de Formule 1 veroverd. Hij won de Grote Prijs van Abu Dhabi en troefde in een spectaculaire race zijn rivaal Lewis Hamilton in de laatste ronde af. De coureur van Red Bull is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De 24-jarige Limburger is de op drie na jongste kampioen.

'Dit is geweldig'

Bij het uitstappen werd Verstappen opgewacht door teambaas Christian Horner en technisch directeur Adrian Newey. "Dit is geweldig", zei de 24-jarige Verstappen over zijn onthaal.

Verstappen reist nu af naar Parijs voor het gala van de internationale autosportfederatie FIA, waar hij donderdagavond zijn trofee in ontvangst zal nemen.