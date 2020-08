IJshockeyclubs stellen start BeNe-league uit tot 1 december

De start van het ijshockeyseizoen is tot 1 december uitgesteld in verband met de coronacrisis. Het uitstel is een beslissing van de clubs in de BeNe-league, de hoogste ijshockeydivisie met clubs uit Nederland en België.

"De effecten die er voor het ijshockey en het bezoeken van wedstrijden zijn, vooral door de anderhalvemeterregel, zorgen voor de nodige beperkingen. Daarom is dit noodzakelijke besluit genomen", meldt de organisatie van de BeNe-league.

De Nederlandse clubs hebben aangegeven tijd nodig te hebben om uit te zoeken of deelname aan de BeNe-league vanaf 1 december haalbaar en verantwoord is. Ze krijgen hiervoor tot 15 september de tijd.

Ook de start van het bekertoernooi, normaal gesproken in oktober, is uitgesteld