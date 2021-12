Oppositiepartijen zeer kritisch over regeerakkoord

PVV-leider Wilders is zich "helemaal kapot geschrokken" van het akkoord. Hij vindt dat de coalitie veel minder moet doen aan de aanpak van stikstof en klimaat en veel meer aan het beperken van asiel en immigratie: "Het lijkt wel of Rutte bij de onderhandelingen niet aanwezig is geweest en dat Klaver er heeft gezeten." En over de zorg: "In plaats van dat we gaan investeren, gaan we daar nu structureel 5 miljard op bezuinigen."

De oppositiepartijen reageren over het algemeen kritisch op de plannen in het regeerakkoord , maar daarbij verschillen toon en inhoud wel erg per fractie. Een van de onderdelen waar veel partijen hun pijlen op richten is het plan van het kabinet om de groei van de uitgaven in de zorg met 4,5 miljard euro af te remmen.

Volgens GroenLinks-leider Klaver lijken de plannen van de coalitie heel erg op die van de vorige: "Er is meer geld en het is op sommige punten ambitieuzer, maar ook de vorige keer hebben ze de doelstellingen niet gehaald en ik geloof niet dat ze dat nu wel gaan doen." Hij wil dat de "grote fout met de bezuinigingen" op de zorg nog voor de regeringsverklaring wordt hersteld.

Ramp voor Nederland

Partij voor de Dieren-leider Ouwehand zegt over het akkoord dat het krimpen van de veestapel nog steeds het grote taboe is. "En de stikstofcrisis lijkt te worden opgelost met het verschuiven en verplaatsen van problemen op kosten van de belastingbetaler." Volgens Ouwehand is het niet mogelijk om vertrouwen te hebben in een regering onder leiding van VVD-leider Rutte.

Voor Forum voor Democratie was het vanaf het begin duidelijk dat er een coalitie zou komen van partijen die meer immigratie, meer klimaatplannen, en meer EU willen. Partijleider Baudet vindt dat "deze partijen ons land al twee jaar van lockdown naar lockdown slepen". Hij spreekt van een "kartelakkoord, waarin structureel wordt bezuinigd op zorg voor Nederlanders".

En Baudets vroegere fractiegenoot Wybren van Haga vindt het regeerakkoord zelfs een ramp voor Nederland: "Meer immigratie, meer klimaat- en stikstofwaanzin en als klap op de vuurpijl wordt rekeningrijden ingevoerd."

Losse flodders

Volt-leider Dassen wijst erop dat hij als Kamerlid (dat is hij sinds maart) nog nooit een coalitieakkoord heeft meegemaakt: "Dat we er nu een hebben, is positief". Maar hij had graag concretere doelen gezien op het gebied van klimaat.

JA21-leider Eerdmans is vooral teleurgesteld in wat de partijen hebben afgesproken over migratie. "Er wordt aan de instroom niks gedaan. Er is geen begin van ambitie. En met de uitstroom gebeurt ook niks."

SGP-leider Van der Staaij is niet gerust op wat er met de medisch-ethische onderwerpen zal gebeuren, nu veel aan de Kamer wordt overgelaten: "Je ziet het getouwtrek van de verschillende partijen."

Denk-leider Azarkan is bang dat het een kabinet wordt van de loze beloften: "Met heel veel geld koop je geen vertrouwen." Ook hij is teleurgesteld in de plannen voor de zorg.

De fractie-Den Haan vindt dat in het regeerakkoord meer over ouderen staat dan in het vorige. "Maar het zijn losse flodders en een visie op ouder worden ontbreekt."