35 miljard euro extra voor klimaat, met name om industrie te verduurzamen

De rest van het geld (15 miljard euro) is bedoeld om de productie van nieuwe energiedragers zoals groene waterstof aan te jagen. Die zijn nu nog veel te duur. Het idee is dat als de productie maar genoeg wordt opgeschaald, de hernieuwbare energiedragers op termijn beter kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. In de huidige subsidieregelingen delven initiatieven hiervoor al snel het onderspit, omdat wind- en zonneparken en CO2-opslag sneller resultaat opleveren.

Zo'n bindende maatwerkafspraak komt neer op wederzijdse verplichtingen, blijkt uit het regeerakkoord. Het nog te vormen kabinet zorgt dan voor infrastructuur, zoals een (veel) zwaarder elektriciteitsnet, de industrie stoot minder broeikasgassen uit en belooft in Nederland te blijven investeren. Hiervoor is 7 miljard euro gereserveerd.

Met een extra klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro moet Nederland de komende decennia "koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde", staat in het regeerakkoord. Het geld komt bovenop bestaande subsidieregelingen en al aangekondigde investeringen.

Er is veel geld vrijgemaakt voor de industrie, maar het is nog niet duidelijk wat dat gaat opleveren.

"Er is nog nooit een kabinet geweest dat zoveel vrij geld vrijmaakt voor het klimaat", reageert Marjan Minnesma voorzichtig positief. Maar de directeur van actiegroep Urgenda ziet nog wel veel losse eindjes. "Er is veel geld vrijgemaakt voor de industrie, maar het is nog niet duidelijk wat dat gaat opleveren."

Het bedrag van 22 miljard euro komt volgens Minnesma wel in de buurt van plannen die Urgenda zelf presenteerde. "Dus ik denk dat ik hier niet ontevreden moet zijn."

Onderdeel van de oplossing

"Het goede aan dit coalitieakkoord is dat de groene industrie en verduurzaming van de industrie een zeer prominente rol krijgt toebedeeld. Dat was tot nu toe niet het geval", zegt Hans Grünfeld, voorzitter van VEMW, de belangenbehartiger voor grootverbruikers van energie. "Industrie was eerst altijd het probleem, en nu is het meer onderdeel van de oplossing. Daar zijn we blij mee."

Maar Grünfeld is ook kritisch. "Er is veel meer duurzame energie nodig, veel meer dan tot nu staat gepland. De infrastructuur daarvoor knelt nu al, terwijl we nog veel meer nodig hebben." Een andere teleurstelling vindt hij dat er weinig concrete besluiten zijn genomen. "We hebben heel weinig tijd en het komende half jaar moeten er belangrijke besluiten genomen worden."